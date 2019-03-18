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На Россию налетит эскадрилья "ужасных" бомбардировщиков

Фото: flickr.com/Eddie Maloney
США отправили самолеты в Европу для нанесения удара по нашей стране

Американские бомбардировщики B-52 представляют серьезную угрозу для России. Их перебрасывают в Европу для того, чтобы усилить внешнее давление на Кремль, пишет британская пресса.

Таблоид Daily Mail опубликовал статью о стратегических бомбардировщиках, способных нести ядерное вооружение, озаглавив ее "Берегись, Путин!". В преддверии учений НАТО в Грузии (они пройдут с 18 по 29 марта) эти самолеты, перелетев через Атлантику, приземляются на аэродромах Соединенного Королевства. Впрочем, достоверно до сих пор неизвестно, будут ли бомбардировщики задействованы в натовских учениях.

"Это демонстрация силы против соседней России и Владимира Путина",

– считают авторы издания, комментируя посадку американских В-52 на базе ВВС США RAF Fairford в ходе крупнейшего развертывания американских бомбардировщиков в Великобритании после войны в Ираке.

Издание "Царьград" отмечает, что на жаргоне американских летчиков B-52 имеет прозвище The Buff. Оно образовано от аббревиатуры BUF – Big, Ugly, Fat, то есть "большой, уродливый, толстый".

Фото: www.globallookpress.com

В конце прошлой недели Соединенные Штаты перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. Все они в настоящее время находятся на британской авиабазе Fairford.

О целях такой масштабной передислокации остается только догадываться. Но, согласно данным мониторингового сервиса PlaneRadar, 16 марта один из американских бомбардировщиков был замечен в районе Балтики, примерно в 120 км от российских границ. При этом самолет осуществлял полет на высоте 8,2 тыс. метров с демонстративно включенным транспондером, отмечает "Интерфакс".

По информации Минобороны России, когда дежурные средства российских ПВО начали его сопровождать, он развернулся и убыл восвояси. Наблюдатели не исключают, что в ближайшие дни количество B-52H Stratofortress на базе Fairford может быть доведено до восьми единиц.

Андрей ФИЛАТОВ
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