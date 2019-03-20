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Россия проверяет "наглость" американских бомбардировщиков

Фото: www.globallookpress.com
Штатовского "гостя" над Балтикой подпустили близко целенаправленно

Маневры американского самолета около российских границ в районе Калининградской области не остались незамеченными нашими ПВО. Отсутствие должной реакции связано с тем, что Москва "проверяет наглость" противника. Так прокомментировал заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассуждения пользователей на разных сетевых платформах о том, что силы отечественной противовоздушной обороны на Балтике якобы "прозевали" провокацию американцев.

Напомним, в СМИ появились данные о пролете на прошлой неделе стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США вдоль рубежей РФ. По мнению экспертов, американская авиация отрабатывает имитацию ракетно-бомбового удара по российскому региону.

Позже в интернете появился снимок B-52H, который предположительно сделал пилот нашего истребителя, поднятого для сопровождения незваного "гостя". Исходя из этого, считает Попов, можно сделать вывод, что "американца" ПВО России совсем не "прозевала".

"Фразы о том, что "мы проморгали", лукавы. Сегодня вокруг Калининградской области обстановка сильно накалена. Поэтому и пограничные силы, и авиация контролируют ситуацию у границ, ПВО тем более за этим смотрит, морская компонента задействована", – сказал изданию "Взгляд" летчик.

По его словам, нет никакой целесообразности российским самолетам начинать сопровождать крылатые машины иностранцев на удалении 300 км. То ли дело, когда они приближаются на 50-70 кмлометров.


Такие маневры западной авиации близ РФ уже стали рутиной.

"На прошлой неделе в четверг была "акция" натовцев на Балтике, на расстоянии 150 км от государственной границы. Мы решили немного "оттолкнуть", и они ушли в сторону датских проливов", – заметил эксперт.

Он назвал опасное расстояние, при котором возникает угроза суверенности рубежей страны – это когда авиация противника придвинется к 12-мильной зоне от береговой черты (22,2 км).

"Уже при приближении на 50-70 км мы подпускаем свой самолет, он идет рядом и показывает, что дальнейшее приближение нецелесообразно, после чего натовские (немецкие, британские) или шведские разведчики отворачивают", – сообщил Попов.

Заслуженный летчик подчеркнул, что российская сторона всегда отвечает на любые провокации в небе.

"Иногда подпускаем и, так сказать, бьем под дых. В следующий раз может и так получиться – они приблизятся и перейдут через черту, и тут мы их остановим по всем правилам применения оружия. Пусть они тогда объясняют, что они "не хотели" и так далее", – резюмировал военный эксперт.

Ранее сегодня снимок американского бомбардировщика разместил в Instagram пользователь под ником fighter_bomber.

"Видим, знаем, ведем", – написал автор поста.

Фотография B-52H сделана сверху и сзади, возможно летчиком российского истребителя, поднявшегося на перехват "американца". Пользователи дискутируют, сумеют ли наши предотвратить возможную атаку за 100 км от Калининграда или Питера, а также "почему к этому чуваку близко не подошли, чтоб заглянуть в ясны очи импортного командира экипажа?"

Николай КАЦАПОВ
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