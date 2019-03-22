Пентагон не согласился с выводами России

Американцы отказываются признавать тот факт, что самолеты РФ Су-27 отогнали американский B-52, который совершал опасные маневры над Балтикой. Представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон заявил, что бомбардировщик осуществлял рутинные операции.

По его словам, американские военные реализовали принцип "свободы навигации и пролета", и у них произошла рутинная встреча с российским самолетом, который, в свою очередь, исполнял свои обычные работы.

"Пилоты использовали радиолокационные маяки и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, как было заявлено, и бомбардировщик смог завершить свою миссию",

– подчеркнул Пэхон в разговоре с агентством РИА Новости.

Ранее Минобороны показало видео, на котором истребители РФ сопровождали самолет США над Балтийским морем. После того, как бомбардировщик развернулся в обратную от границ России сторону, Су-27 вернулись на базу. Как отмечал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, этот инцидент добавил напряженности в регионе.