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США отказались признать полет Су-27 около B-52 сдерживанием

Фото: www.globallookpress.com
Пентагон не согласился с выводами России

Американцы отказываются признавать тот факт, что самолеты РФ Су-27 отогнали американский B-52, который совершал опасные маневры над Балтикой. Представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон заявил, что бомбардировщик осуществлял рутинные операции.

По его словам, американские военные реализовали принцип "свободы навигации и пролета", и у них произошла рутинная встреча с российским самолетом, который, в свою очередь, исполнял свои обычные работы.

"Пилоты использовали радиолокационные маяки и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, как было заявлено, и бомбардировщик смог завершить свою миссию",

– подчеркнул Пэхон в разговоре с агентством РИА Новости.

Ранее Минобороны показало видео, на котором истребители РФ сопровождали самолет США над Балтийским морем. После того, как бомбардировщик развернулся в обратную от границ России сторону, Су-27 вернулись на базу. Как отмечал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, этот инцидент добавил напряженности в регионе. 

Полина ИВАНОВА
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