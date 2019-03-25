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Американцы испугались советского истребителя

www.globallookpress.com
МиГ-29 даже в базовой комплектации уделает F-15 и F-16

Отечественный многоцелевой истребитель по ключевым параметрам превосходит заокеанские аналоги, признали военные эксперты из США. А после того как наш самолет пройдет модернизацию, он станет еще более грозным оружием.

Возможность оценить МиГ-29 у американцев появилась еще в 1997 г., когда Пентагон закупил у Молдавии 20 таких самолетов, оставшихся от советского наследства. "МиГ-29 был маневренным и смертоносным самолетом для своего времени", – отмечает издание The National Interest.

Специалисты говорили о том, что по ряду технических характеристик советский истребитель превосходил американские, но ему не хватало авионики. Когда на МиГах полетали израильские летчики-испытатели, они были поражены их возможностями. По словам испытателей, советские самолеты превзошли F-15 и F-16 за счет маневренности и соотношения веса и тяги.

"В отличие от стандартных самолетов американского производства, к которым они привыкли, на МиГ-29 было легче летать. Его компьютеры для обеспечения посадки в случае затруднения пилота впечатляли возможностью стабилизировать самолет, если летчик терял ориентацию",

– говорится в статье американского портала.

Вывод, к которому приходят авторы статьи, неутешителен для Пентагона: при встрече с таким самолетом в воздушном бою нужно держать ухо востро, поскольку, "управляемый хорошо обученным профессионалом, он опасный противник".

Неприятной новостью для американцев станет то, что Министерство обороны РФ собирается в ближайшие годы существенно обновить старые истребители. МиГ-29 будет улучшен до версии МиГ-35. Новый самолет получит не только больше узлов подвески вооружения, новый радар и авионику, но и обновленный двигатель РД-33МК с отклоняемым вектором тяги. В таком виде истребитель доставит еще больше проблем возможному противнику в авиасражении.

На днях то же американское издание сравнило два истребителя пятого поколения – Су-57 и F-35. Это сопоставление оказалось также не в пользу американской машины. "Нельзя отрицать, что российский истребитель пятого поколения может похвастаться впечатляющими характеристиками", – написали западные эксперты. По их оценке, несмотря на определенные преимущества американского самолета, российский истребитель пятого поколения в целом является более совершенным видом вооружения.

Андрей ФИЛАТОВ
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