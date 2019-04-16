Программу отложили на годы, чтобы пополнить существующий парк боевых самолетов

После того как США отказались поставлять Турции F-35 из-за российских С-400, Су-57 снова оказался в центре внимания, как возможная альтернатива американскому истребителю.

Но как считает The National Interest, Россия пока не в состоянии произвести нужно количество Су-57 для своих ВВС, и об экспорте речь пока не идет.

Пентагон потратил более $60 млрд на покупку 180 истребителей F-22 и потратит еще $400 млрд на 2300 F-35. По мнению, NI, Россия не может позволить себе подобные расходы, поэтому пока Су-57 просто пытаются интегрировать в ВКС, но о полноценных эскадрильях пока речи быть не может.

В 2017 году, согласно данным Международного института стратегических исследований, Россия попала в список стран, которые тратят на оборону более 5% своего ВВП.

После 20 лет пренебрежения вооруженными силами Россия принялась восстанавливать то, что годами накапливал Советский Союз. Модернизация коснулась и истребителей – всего было создано пять производственных линий. На одной начали производить Су-57, целые три отдали "фланкерам" – отсюда вышли Су-35С и Су-30СМ, и, наконец, на пятой решили делать МиГ-35.

В 2017 году ВКС получили двести новых и модернизированных машин и еще сто в 2018-м. Очень неплохой темп, но те же ВВС США получили в 2018-м 400 новых самолетов.



Но, к сожалению, России не удалось сохранить и этот темп. Экономический спад 2015 года сократил почти 4% ВВП и заставил Москву пересмотреть свои приоритеты.

Как полагает NI, после сирийского опыта, который заставил российское командование несколько изменить взгляд на военно-воздушные силы, в Москве решили сделать акцент на истребителях четвертого поколения, прекрасно понимая, что соревноваться с США по количеству самолетов пятого поколения, по меньшей мере глупо. Более того, в целом цифра не в пользу России – в 2017 году у ВКС РФ была тысяча истребителей, в то время как у США – 3 тыс., то есть в три раза больше.

Получается, что заказ на С-57 "урезали" в пользу Су-35С, Су-30СМ и других самолетов. Вместе с тем, западные военные эксперты считают отсутствие истребителей у России серьезным недостатком. Дело даже не в превосходстве в воздухе, а передаче данных дружественным силам – пилотам других эскадрилий и подразделениям ПВО.