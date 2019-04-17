Бе-200 обойдутся без украинских и французских моторов

Отечественные авиаконструкторы создадут собственную силовую установку для самолетов-амфибий Бе-200. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.



Производством моторов, по словам чиновника, займется Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Ей придется решить проблему в кратчайшие сроки. Решение об отказе от использования в самолетах двигателей французского производства принято окончательно, отметил Бочаров.

"У нас крайне жесткие требования к ОДК. Думаю, пять лет – максимум, что я могу им дать",

– приводит слова замминистра телеканал "Звезда".

В настоящий момент в летающих амфибиях используются моторы Д-436ТП, которые производятся на украинских предприятиях "Мотор-Сич" и УМПО. По политическим причинам с 19 февраля 2018 г. Киев наложил полный запрет на их поставку в Россию.

Изначально заменить силовую установку украинского производства планировалось на франко-российский мотор SaM146, который среди прочего используется на гражданских самолетах Sukhoi Superjet-100. Предполагалось, что замена двигателей начнется уже в этом году и к 2021 г. предприятие имени Бериева выпустит первую амфибию с SaM146.

Однако на прошлой неделе Генпрокуратура РФ проинформировала Минпромторг об имеющихся рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций, поскольку в указанных двигателях используются комплектующие из стран – членов НАТО. В результате министерство учло позицию надзорного ведомства. Решение о замене одного иностранного двигателя на другой было отменено, передает РИА "Новости".

Бе-200 – российский самолет-амфибия, в базовой комплектации предназначенный для тушения пожаров. Кроме этого, он может использоваться в качестве пассажирского, транспортного и поисково-спасательного.