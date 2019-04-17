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В США выставили Су-57 против F-117

Фото: flickr.com/ausdew
В США признали "советские корни" у стелса

По мере того, как в Америке разрабатывают невидимку В-21, который должен заменить легендарный В-2 "Спирит", к самолетам типа "летающего крыла" снова проснулся интерес. Американское издание The National Interest вспомнило про первый стелс из 80-х, о котором ходили байки еще в СССР. Это F-117, снятый с вооружения, но до сих пор выглядящий современнее большинства новых самолетов.

NI проанализировал возможности стелса и пришел к выводу, что самолет можно использовать в ВВС США и сейчас, но против противника максимум уровня Ирана. Против России и Китая F-117 уже не потянет, так как технологии серьезно шагнули вперед. Конечно, самолеты можно модернизировать, однако зачем это нужно, когда у Америки есть F-35?

По мнению издания, F-22 и особенно F-35 превосходят F-117 точно так же, как и российский Су-57 и китайские J-20 и J-31. На "сто семнадцатом" вообще не установлена РЛС, а все системы навигации и прицеливания, за исключением лазера подсветки, пассивные. Для навигации используется инерциальная система и приемник системы спутниковой навигации.

На F-117 нужно было планировать курс на земле, учитывая все возможные угрозы, в то время как летчики F-22, F-35 и Су-57 могут сами распознать угрозы и действовать по ситуации.

Фото: flickr.com/Robert SullivanНо на тот момент, когда F-117 увидел свет, это была настоящая "бомба". Интересно, что вдохновил авторов проекта советский ученый. В 1962 году физик Петр Уфимцев написал статью "Метод краевых волн в физической теории дифракции". В ней излагался математический аппарат, который в дальнейшем использовали в стелс-технологии. В частности, он четко определил форму будущего самолета-невидимки. Однако идея была настолько революционной, что в СССР ее "завернули".

Однако на американского инженера секретного отдела Lockheed Skunk Works Дэниса Оверхольсера статья произвела неизгладимое впечатление. Он подготовил проект, который в Skunk Works назвали "безнадежным бриллиантом", не поддержал начинания Оверхольсера даже легендарный Кларенс Джонсон, в течение сорока лет руководивший исследовательским подразделением Lockheed Martin.

Но через какое-то время стало очевидно, что непривычная форма ромба идеальна для уменьшения ЭПР самолета, и в итоге Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin. Сначала были построено несколько прототипов, пока не сформировался образ F-117. Всего было построено пятьдесят девять F-117A и пять YF-117А.

Самолет дебютировал в Панаме, а затем применялся в Ираке и Югославии, где, кстати была сбита одна из машин. Этот случай показал всему миру, что стелс не так уже неуязвим.

В итоге в 2008 году истребители сняли с вооружения, так как программа F-22 стоила слишком больших денег, а на горизонте замаячил еще один "золотой" проект – F-35. При этом никуда не делились В-2, которые тоже "съедали" огромное количество денег, поэтому в Пентагоне просто пожертвовали F-117.

Фото: pixabay.comКроме того, военные США всегда знали, что этот самолет можно засечь с земли, поэтому не питали никаких иллюзий. Во время операции "Буря в пустыне" первый удар нанесли вертолеты "Апач", которые уничтожили иракские низкочастотные радары раннего предупреждения, работающие в диапазонах ОВЧ и УВЧ. Такие радары могут засекать F-117. А это означает, что сбить сейчас этот самолет вполне реально.

F-22 и F-35 также можно засечь низкочастотным радаром, но сильная сторона этих самолетов заключается в том, что увидеть-то их увидят, но сделать что-то будет трудно. Эти истребители крайне трудно захватить, вдобавок, они сами могут нанести удар по ЗРС.

F-117 уязвим не только для современных ЗРК, вроде С-400, но и против истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57, которые на голову опережают американца в скорости и маневренности.

Сейчас Пентагоне делает ставку на F-35. Пусть этот истребитель не такой мощный, как F-22, однако по части РЛС и авионики он намного превосходит последнего. Что касается F-117, то его, безусловно, можно реанимировать, но надо ли, это уже другой вопрос.

Александр ИЛЬИН
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