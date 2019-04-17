Ил-112В полетает на МАКС-2019

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Одной из изюменок предстоящего авиасалона МАКС-2019 станет новый российский транспортник Ил-112В, который должен заменить советские самолеты Антонова. Более того, судя по всему, посетители салона смогут понаблюдать за "сто двенадцатым" в небе. Об этом заявил на пресс-конференции в среду в Москве замминистра промышленности Олег Бочаров.
"Думаю, что Ил-112В в процессе летных испытаний, которые вы тоже увидите на МАКСе, покажет мысль "Ильюшина", – цитирует чиновника РИА "Новости".
Самолет ждут в ВКС с замиранием сердца, надеясь, что машина все-таки пойдет в серию. Как ранее писали СМИ, проект едва не похоронили, но общими усилиями самолет удалось спасти, хотя многое пришлось переделывать. До сих пор Ил-112В находится в работе, поэтому его полет заслуживает большого внимания.
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