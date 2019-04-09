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У США начались серьезные проблемы с F-22

Фото: flickr.com/Praveer Sharma
Ураган выпотрошил элитный истребительный парк

Из 187 истребителей пятого поколения F-22 лишь малая часть готова к бою. Ураган "Майкл", нанесший в октябре прошлого года сокрушительный удар по авиабазе во Флориде, за что некоторые пользователи в сети "присудили" ему звание майора, принес больше ущерба, чем предполагалось ранее.

Как пишет The National Interest, F-22 не достигнут в этом году того уровня готовности, который определил для них экс-министр обороны Джеймс Мэттис. Ожидалось, что как минимум 80% F-22 к концу сентября 2019 года смогут выполнять боевые миссии, но теперь, по данным экспертов, это показатель будет гораздо ниже.

Причин сразу несколько. Во-первых, крайне дорогое обслуживание истребителей с радиопоглощающим покрытием. Так, в 2005 году только половина F-22 были готовы к боевым операциям. Это крайне низкий показатель для ВВС США.

Во-вторых, ураган вывел из строя как минимум 17 машин. Когда случилось ЧП на базе Тиндалл, там находились 55 истребителей F-22. 38 самолетов успели вылететь на начала разгула стихии, остальные остались в ангарах.


Летчики довольно быстро отремонтировали часть самолетов. Пентагон опубликовал фотографии, на которых истребители вылетали трижды: 21, 24 октября и 16 ноября 2018 года.

База Тиндалл была практически полностью разрушена, поэтому машины было решено передислоцировать на другие базы. 28 истребителей F-22 в составе 43-й эскадрильи перебросили на авиабазу Эглин в западную Флориду. Раньше у этого подразделения была 31 машина, а это означает, что три "Хищника" получили серьезные повреждения, требующие длительного ремонта или вообще потеряны.

95-я эскадрилья, также базировавшаяся на аэродроме Тиндалл, разбросала свои F-22 по трем другим базам. Истребители отправили на Гавайи (Хикэм), в Аляску (Эльмендорф) и Вирджинию (Лэнгли).

Фото: flickr.com/Robert SullivanКак считают эксперты, некоторые самолеты пострадали настолько, что их, скорее всего, растащат на детали. А так как новых F-22 уже никогда не будет, парк этих истребителей будет только истощаться.

Пентагон сделал окончательную ставку на более дешевые и технологичные F-35, а также модернизированные F-15X. F-22 слишком дорогой в обслуживании, а один летный час стоит для ВВС США просто каких-то фантастических денег. Поэтому, несмотря на то, что Пентагон время от времени грозит всему миру своими "двадцать вторыми", их век, близится к концу.

Александр ИЛЬИН
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