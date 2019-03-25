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Три бомбардировщика США подлетели к границе РФ

Фото: www.globallookpress.com
Один из самолетов потренировался в нанесении удара по российскому флоту

Трио стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США снова провели полеты около Калининграда, причем в этот раз один из них успел отработать бомбометание.

Согласно данным авиационного мониторингового портала Plane Radar, сперва два бомбардировщика вылетели с авиабазы британского города Глостершир и совершили полет нал Литвой и Латвией.

Некоторое время спустя к ним присоединился третий бомбардировщик, который во время полета выполнил тренировочные бомбометания по базе Балтийского флота.

Ранее три B-52H Stratofortress американских ВВС были замечены у северо-западных границ РФ совсем недавно – в прошлую субботу, 23 марта.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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