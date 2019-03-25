Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Трио стратегических бомбардировщиков
B-52H Stratofortress ВВС США снова провели полеты около Калининграда, причем в
этот раз один из них успел отработать бомбометание.
Согласно данным авиационного мониторингового портала Plane Radar, сперва два бомбардировщика вылетели с авиабазы британского города Глостершир и совершили полет нал Литвой и Латвией.
11:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 25 марта 2019 г.
Пара стратегических бомбардировщиков #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, ( 2BW | 96BS), бортовые номера 60-0024 и 61-0009 , взлетели с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#IATA: #FFD, #ICAO: #EGVA) #USAF #B52 pic.twitter.com/f1iZFh1o9T
Некоторое время спустя к ним присоединился третий бомбардировщик, который во время полета выполнил тренировочные бомбометания по базе Балтийского флота.
Ранее три B-52H Stratofortress американских ВВС были замечены у северо-западных границ РФ совсем недавно – в прошлую субботу, 23 марта.
Российская фигуристка поменяла тренера по уважительной причине
В самом запутанном деле последних лет появились новые подробности