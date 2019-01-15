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Мир окончательно уйдет от доллара

Фото: www.globallookpress.com
Все больше стран отказываются от расчетов в американской валюте

Дедолларизация шествует по планете семимильными шагами. В этом виноваты сами Соединенные Штаты, которые своими действиями на международной арене подрывают доверие к своей валюте. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы по-прежнему имеем дело с так называемой непомерной привилегией доллара. Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же разрушает и доверие к ней. Экономические действия самого мощного игрока на экономической арене только усиливают напряжение", – сказал глава правительства, выступая на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

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По словам Медведева, парадокс ситуации заключается в том, что идея о дедолларизации получает стимулы от самого эмитента. Иными словами, Вашингтон провоцирует другие страны отказываться от долларов, передает "Газета.Ru". Глава правительства, исходя из этого, сделал вывод о том, что "тенденция по снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать".

Россия следует во главе "антидолларового" тренда. "Как известно, мы тоже расширяем использование рубля и других валют во внешнеторговых расчетах, мы серьезно сократили свои вложения в американские казначейские облигации. Кстати, недавний выпуск российских еврооблигаций был сделан в евро – все это следствие вот такой агрессивной и, прямо скажем, зачастую бестолковой экономической политики Соединенных Штатов", – цитирует премьера РИА "Новости".

В России в последнее время все чаще ведутся разговоры о необходимости полного отказа от долларов при международных расчетах. В сентябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин представил план по дедолларизации российской экономики. При этом банкир подчеркнул, что о запрете на хождение доллара в РФ речи не идет.

Эксперты говорят о том, что скорейшая дедолларизация необходима нашей стране потому, что отечественная экономика, привязанная к доллару, оказывается в зависимом положении. На нее сильно влияют политическая конъюнктура и действия американских властей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года, выступая на форуме "Россия зовет!", назвал отказ от доллара вынужденной мерой. "У нас нет цели уходить от доллара – доллар уходит от нас", – сказал глава государства.

Курс на отказ от доллара взяли и другие страны. Китай уже выпустил нефтяные фьючерсы, номинированные в юанях, и во внешней торговле отдает приоритет расчетам в национальных валютах.

Андрей ФИЛАТОВ
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