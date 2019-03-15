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Евросоюз ввел антироссийские санкции за "керченский инцидент"

Фото: www.globallookpress.com
Ограничительные меры будут действовать еще полгода

ЕС продлил ограничительные меры в отношении россиян на шесть месяцев.

Информация о санкциях против РФ опубликована в официальном журнале Евросоюза.

Речь идет об индивидуальных санкциях против восьмерых россиян, которые, по мнению Брюсселя, причастны к "керченскому инциденту" в ноябре прошлого года.Санкции распространяются на граждан, которые принимали участие в задержании украинских моряков, незаконно вошедших в российскую акваторию.

Инцидент в Керченском проливе произошел в 25 ноября 2018 года. Корабли ВМС Украины пересекли российскую границу без предупреждения. Они были задержаны российскими пограничниками. Украинские моряки были арестованы и затем помещены в СИЗО.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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