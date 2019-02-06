Запад отправил Венесуэлу по пути Сирии

Во всем, конечно же, виновата Россия

Москва собирается применить в охваченной политическим кризисом латиноамериканской стране сценарий сирийского противостояния. Такое мнение озвучил польский историк и политолог Ежи Таргальский.



По словам наблюдателя, президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил предложение европейских держав провести в стране новые выборы главы государства. Поэтому конфликт скорее всего будет решен при участи военных, особенно из других стран, сказал поляк. При этом он явно намекнул на российскую армию, поскольку отметил, что венесуэльский лидер стал "заложником России".

"Венесуэла может стать местом, в котором Россия применит так называемый сирийский сценарий. Я имею в виду действия, вызывающие хаос в государстве и создающие проблемы во внешней политике США",

– заявил политолог в эфире "Польского радио".

По его мнению, для РФ Венесуэла играет ключевое значение из-за своих природных ресурсов, а также в силу того, что при прежних руководителях эта страна была проводником российских политических интересов в Южной и Центральной Америке.

Таргальский предупредил о том, что, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и отправит в Венесуэлу американских военных, там неизбежно вспыхнет полномасштабный вооруженный конфликт. Возможно, он даже перерастет в гражданскую войну, как это случилось в Сирии, где боевые действия не прекращаются с 2011 года. Впрочем, польский специалист называет отправку американского контингента в Венесуэлу маловероятной.

Накануне действующий руководитель Венесуэлы поблагодарил Россию, Китай, Турцию и ряд других стран за то, что они приняли его сторону в разгоревшемся конфликте. "Я благодарен за твердую и ясную позицию правительству Путина, которое выступило против агрессии против Венесуэлы и попытке смены режима через госпереворот", – приводит заявление Мадуро РИА "Новости".

Между тем наладить диалог с Россией пытается и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо. Он заявляет о том, что только новое правительство "может обеспечить возврат всех тех вложений, которые были сделаны в страну". Новая власть, по словам политика, "даст гарантии, что они (иностранные инвесторы) смогут не только вернуть вложенное, но и получить доход" (цитируется по ТАСС).

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо спустя два дня объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Его признали США и ряд европейских стран. Россия, Китай, Турция, Мексика, Боливия и другие государства поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.