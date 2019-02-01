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Россия не признает нового "президента" Венесуэлы

Хуана Гуайдо. Фото: www.globallookpress.com
Законным избранником в Москве, как и прежде, считают Мадуро

Любимчик США Хуан Гуайдо – лишь парламентский спикер Венесуэлы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва не признает его лидером латиноамериканской страны. 

"Главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле",

цитирует РИА "Новости" Пескова, который заверил, что в Кремле никакого письма от возомнившего себя президентом Гуаидо не получили. Между тем сам венесуэльский политик утверждает, что отправил послания в Китай и Россию. 

Напомним, накануне его признали "легитимным временным президентом" в Европарламенте. Впрочем, его резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной.  

23 января на фоне массовых восстаний спикер парламента Венесуэлы Гуайдо самопровозгласил себя главой государства. Его решение получило положительный отклик в США и ряде латиноамериканских стран. 



Ксения АНДРЕЕВА
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