Вашингтон провернул украинский сценарий

Президент США Дональд Трамп дозвонился до провозгласившего себя главой Венесуэлы Хуана Гуаидо с поздравлениями о его новом статусе. Об этом событии вещает пресс-служба Белого дома.

"Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твердую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии",

– цитирует ABC News в своем Twitter заявление американцев.

Сообщается, что венесуэльский самозванец в ответ поблагодарил Трампа за приверженность Соединенных Штатов свободе и процветанию Венесуэлы и региона в целом. Гуаидо отметил важность крупных протестов, которые должны пройти против "бывшего диктатора" Николаса Мадуро.

Политики пришли к согласию, что необходимо "поддерживать регулярные контакты" ради возвращения Венесуэлы к стабильности и восстановления отношений между странами.

Сам "победитель" Мадуро отчитался в Сети о переговорах со "старшим братом" из Вашингтона.

"Я высоко ценю звонок президента США Дональда Трампа, который подтвердил полную поддержку нашей демократической работы, приверженность гуманитарной помощи и признание его администрации нашего президента",

– написал глава Национальной ассамблеи Венесуэлы.





Накануне американские власти предоставили своему протеже доступ к счетам правительства страны в банках США. "25 января госсекретарь Майк Помпео подтвердил право временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо получать и контролировать определенное имущество на счетах правительства Венесуэлы или Центробанка Венесуэлы, хранимых в Федеральном резервном банке Нью-Йорка или других банках", – сообщил 29 января Госдеп.

Также Вашингтон в очередной раз призвал мировые правительства признать самозванца временным главой государства и предпринять шаги "для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро". Помимо этого вчера Штаты ввели санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA.

В настоящее время в поддержку законноизбранному президенту Мадуро выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

О твердой позиции Москвы в данном вопросе высказался сегодня глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Статус Гуаидо не может определяться из-за рубежа, будь то президентом США или любой другой страны. Он может определяться только народом Венесуэлы и только конституционным путем",

– сказал он РИА "Новости", комментируя телефонный разговор Трампа с самопровозглашенным лидером.

Косачев добавил, что для РФ "президентский статус Гуаидо не существует".

Напомним, что события в Венесуэле непосредственно касаются нашей страны, поскольку накопленные российские капиталовложения в эту страну превышают $4,1 млрд, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $17 млрд. Гуайдо уже успел заикнуться о том, что Россия и Китай вложили миллиарды в свои интересы в Венесуэле. "Но Мадуро… не защищает инвестиции", – сказал оппозиционер накануне.

Как бы не повторилась история с украинским майданом, в результате которого РФ может не дождаться возврата своих $3 млрд, выданных Киеву в 2013 г.

