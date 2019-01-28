Захарова раскусила аферу Вашингтона в Венесуэле

Ошибка советника Трампа "засветила" грязную игру американцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выдала ироничный комментарий к оговорке, сделанной помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Болтон в Сети назвал самопровозглашенного главу Венесуэлы Хуана Гуайдо (Guaidó) Хуаном Гиядо (Guiado).

"И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", – написала Захарова на своей страничке в Facebook.

В Венесуэле 21 января начали массовые волнения. Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, его немедленно признали США и ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро был поддержан Россией в качестве законного лидера государства.

Неправительственные организации сообщают, что за время акций протеста были арестованы почти 800 человек, 29 погибли. Однако официально эти цифры не были признаны, отмечает РИА "Новости".