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Захарова раскусила аферу Вашингтона в Венесуэле

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Ошибка советника Трампа "засветила" грязную игру американцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выдала ироничный комментарий к оговорке, сделанной помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Болтон в Сети назвал самопровозглашенного главу Венесуэлы Хуана Гуайдо (Guaidó) Хуаном Гиядо (Guiado). 

"И не было бы причин обращать на эту опечатку внимание, но одно из значений "Guiado" переводится с испанского как "управляемый", – написала Захарова на своей страничке в Facebook.

В Венесуэле 21 января начали массовые волнения. Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, его немедленно признали США и ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро был поддержан Россией в качестве законного лидера государства.

Неправительственные организации сообщают, что за время акций протеста были арестованы почти 800 человек, 29 погибли. Однако официально эти цифры не были признаны, отмечает РИА "Новости".


Валентина МАЙОРОВА
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