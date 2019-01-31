Но никакого насилия, предупредили в Брюсселе

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо признается исполняющим обязанности президента страны. Об этом заявил председатель ЕП Антонио Таяни.

"Европарламент проголосовал за признание Гуайдо легитимным президентом страны", – сообщил Таяни после голосования в Брюсселе в четверг, 31 января. По его словам, документ одобрен 439 голосами при 104 против и 88 воздержавшихся, пишет РИА "Новости".

Таяни сообщил, что ЕП призывает страны – члены Евросоюза прислушаться к мнению европарламентариев и также публично признать Гуайдо легитимным главой государства до проведения в Венесуэле "новых свободных и прозрачных выборов".

В документе ЕП отмечается, что Николас Мадуро объявил о победе на выборах президента Венесуэлы 20 мая 2018 г. в нарушение международных демократических стандартов, поэтому его инаугурация 10 января 2019 г. была "узурпацией власти", передает ТАСС. В то время как Хуан Гуайдо был "законно избран главой парламента", поэтому члены ЕП поддерживают его.

Напомним, что резолюции ЕП носят исключительно рекомендательный характер и не являются обязательными даже для европейских институтов.

Спикер парламента Венесуэлы Гуайдо самопровозгласил себя главой государства 23 января на фоне массовых акций протеста в стране. Его поддержали США и ряд латиноамериканских стран.

Россия официально выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы.