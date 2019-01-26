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"Был секретный звонок": планы США по госперевороту в Венесуэле случайно раскрыли

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон по телефону запустил революцию в стране

Высокопоставленный источник в администрации Дональда Трампа рассказал всю правду о госперевороте в Венесуэле. По его словам, перед массовыми протестами спикеру парламента Хуану Гуайдо позвонил американский вице-президент Майк Пенс.

По телефону Пенс заверил, что Вашингтон окажет всю необходимую поддержку в случае перехвата власти у действующего президента Николаса Мадуро. Именно этот звонок стал сигналом к реализации плана по перевороту, передает The Wall Street Journal.

В среду, 23 января, оппозиция попыталась совершить в Венесуэле госпереворот. Белый дом открыто выступил на стороне противников Мадуро.

Фоторепортаж
Мадуро против всего мира: кто устроил переворот в Венесуэле
Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS
Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS +3
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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