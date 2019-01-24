Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия потеряет от переворота в Венесуэле миллиарды

Фото: www.globallookpress.com
Китай пострадает еще больше

За последние 20 лет Россия вложила в Венесуэлу $17 миллиардов. Пока у власти там были дружественные Москве Уго Чавес и Николас Мадуро, РФ щедро выделяла им кредиты и подписывалась инвестировать местные проекты.

Плотнее всех с Венесуэлой в эти годы сотрудничали "Роснефть" и Рособоронэкспорт, пишет The Bell. В частности, "Роснефть" покупала местную нефть, а также получила акции пяти предприятий, разрабатывающих богатейшие местные месторождения черного золота.

По военной линии были контракты не только на покупку российского оружия, но и на строительство завода "Калашников" в Венесуэле, которое велось на выделенные РФ деньги.

Попытка оппозиции при поддержке США устроить в Венесуэле госпереворот грозит России потерей как многомиллиардных инвестиций, так и доступа к месторождениям и даже кредитов. Если Мадуро не удержится на посту президента, новые власти явно не будут торопиться отдавать долги противникам США.

Но еще серьезнее в этом случае будут потери Китая. Инвестиции Поднебесной в Венесуэлу превышают сумму $50 млрд, сообщает News-Front. Большая часть вложений – в нефтяную сферу. Причем во многих предприятиях доля у китайцев небольшая, и при смене власти они не смогут контролировать выполнение прежних обязательств Каракаса.

К примеру, только минувшей осенью стороны договорились, что Китай вложит в добычу нефти в Венесуэле $5 млрд, а та обещала поставлять ему 1 млн баррелей в сутки в счет оплаты кредита. Если страну возглавит проамериканский президент, Китай сможет распрощаться не только с вложенными средствами, но и со своими планами на нефть.

В среду, 23 января, оппозиция попыталась совершить в Венесуэле госпереворот. Белый дом открыто выступил на стороне противников Мадуро.

Фоторепортаж
Мадуро против всего мира: кто устроил переворот в Венесуэле
Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS
Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS Фото: AP/TASS +3
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Поможет только Россия: украинцы лишились отопления

Люди замерзают из-за запредельных тарифов ЖКХ

Доллар рухнет до минимума

Курс американской валюты упадет до ноябрьского уровня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей