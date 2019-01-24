Россия потеряет от переворота в Венесуэле миллиарды

Китай пострадает еще больше

За последние 20 лет Россия вложила в Венесуэлу $17 миллиардов. Пока у власти там были дружественные Москве Уго Чавес и Николас Мадуро, РФ щедро выделяла им кредиты и подписывалась инвестировать местные проекты.

Плотнее всех с Венесуэлой в эти годы сотрудничали "Роснефть" и Рособоронэкспорт, пишет The Bell. В частности, "Роснефть" покупала местную нефть, а также получила акции пяти предприятий, разрабатывающих богатейшие местные месторождения черного золота.

По военной линии были контракты не только на покупку российского оружия, но и на строительство завода "Калашников" в Венесуэле, которое велось на выделенные РФ деньги.

Попытка оппозиции при поддержке США устроить в Венесуэле госпереворот грозит России потерей как многомиллиардных инвестиций, так и доступа к месторождениям и даже кредитов. Если Мадуро не удержится на посту президента, новые власти явно не будут торопиться отдавать долги противникам США.

Но еще серьезнее в этом случае будут потери Китая. Инвестиции Поднебесной в Венесуэлу превышают сумму $50 млрд, сообщает News-Front. Большая часть вложений – в нефтяную сферу. Причем во многих предприятиях доля у китайцев небольшая, и при смене власти они не смогут контролировать выполнение прежних обязательств Каракаса.

К примеру, только минувшей осенью стороны договорились, что Китай вложит в добычу нефти в Венесуэле $5 млрд, а та обещала поставлять ему 1 млн баррелей в сутки в счет оплаты кредита. Если страну возглавит проамериканский президент, Китай сможет распрощаться не только с вложенными средствами, но и со своими планами на нефть.

В среду, 23 января, оппозиция попыталась совершить в Венесуэле госпереворот. Белый дом открыто выступил на стороне противников Мадуро.