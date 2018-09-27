Траты европейцев на СПГ начали окупаться

США похвалили Литву и Польшу за дальновидность

Вложения европейских стран в строительство регазификационных терминалов СПГ и усилия по закупке больших объемов сжиженного природного газа уже начинают себя окупать. Речь, правда, еще не о коммерческой выгоде, а о политической. Поскольку, с одной стороны, эти страны смогли сорваться с "энергетической орбиты Москвы", а с другой – укрепили связи с американским бизнесом в лице производителей СПГ. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Издание приводит в пример Варшаву и Вильнюс. Да, сначала им пришлось нести большие расходы на возведение СПГ-инфраструктуры. Но уже сейчас они выделяют на энергетику гораздо меньше. Траты Литвы на закупку энергоресурсов снизились на 22% с 2014 г., Польши – на 11%, притом что потребление нефти и газа там возросло.

Авторы статьи сообщают, что сейчас в ЕС строится или находится на этапе проектирования еще 6 терминалов СПГ, большинство из которых – в странах, ранее входивших в "сферу влияния России". Это радует, откровенно пишет издание, отмечая, что пока только 4% американского СПГ покупают европейцы. Развитие СПГ инфраструктуры в зоне ЕС непременно исправит эту ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал поставлять СПГ в Польшу по сниженной цене, а в ходе мероприятий на Генассамблее ООН в Нью-Йорке публично похвалил Варшаву за ее стойкое неприятие российского газопровода "Северный поток – 2".