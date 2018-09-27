Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Траты европейцев на СПГ начали окупаться

Фото: pixabay.com
США похвалили Литву и Польшу за дальновидность

Вложения европейских стран в строительство регазификационных терминалов СПГ и усилия по закупке больших объемов сжиженного природного газа уже начинают себя окупать. Речь, правда, еще не о коммерческой выгоде, а о политической. Поскольку, с одной стороны, эти страны смогли сорваться с "энергетической орбиты Москвы", а с другой – укрепили связи с американским бизнесом в лице производителей СПГ. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Издание приводит в пример Варшаву и Вильнюс. Да, сначала им пришлось нести большие расходы на возведение СПГ-инфраструктуры. Но уже сейчас они выделяют на энергетику гораздо меньше. Траты Литвы на закупку энергоресурсов снизились на 22% с 2014 г., Польши – на 11%, притом что потребление нефти и газа там возросло.

По теме

Авторы статьи сообщают, что сейчас в ЕС строится или находится на этапе проектирования еще 6 терминалов СПГ, большинство из которых – в странах, ранее входивших в "сферу влияния России". Это радует, откровенно пишет издание, отмечая, что пока только 4% американского СПГ покупают европейцы. Развитие СПГ инфраструктуры в зоне ЕС непременно исправит эту ситуацию. 

Ранее президент США Дональд Трамп обещал поставлять СПГ в Польшу по сниженной цене, а в ходе мероприятий на Генассамблее ООН в Нью-Йорке публично похвалил Варшаву за ее стойкое неприятие российского газопровода "Северный поток – 2".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Лавров разнес Мэй за "детский сад" со Скрипалями

Российский дипломат сцепился с премьером Британии на Совбезе ООН

Израиль обрадовался безнаказанности за сбитый Ил-20

Иерусалим отделался лишь легким испугом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей