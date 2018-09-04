Здоровье
- Диета поможет сохранить молодость
- Занятия спортом грозят ранней смертью
- Люди обретут вечную жизнь через 2 года
Польские власти неожиданно перестали однозначно заявлять, что в недалеком будущем перестанут закупать российское голубое топливо. Оказывается, Варшава еще не приняла окончательного решения о непродлении контракта с "Газпромом" на поставку газа по истечении срока действующего через четыре года.
Об этом сегодня сообщил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский на экономическом форуме в Крыница-Здруе.
"До 2022 года у нас еще много времени. У нас еще есть время принять решение", – цитирует его РИА "Новости".
В последнее время все чаще в Варшаве заявляли о том, что действующий в настоящее время контракт является для страны невыгодным. Польша обещала полностью отказаться от российского газа после 2022 г., поскольку там считают, что есть и альтернативные источники, вроде Катара, Норвегии и США.
Однако, как ни парадоксально и несмотря на всю воинственную антироссийскую риторику, за последние полгода, поляки нарастили импорт нашего газа на 0,4 млрд куб. Напомним, в соответствии с действующим контрактом Польша получает из России до 10 млрд куб газа в год.
"Газпром" в августе сообщил о том, что
экспорт голубого топлива в Европу с января по июль вырос на 5,8% и только в Польшу – на 6,6%.
От неизвестного отравляющего вещества пострадали три человека
Польша обвинила Россию в преступном подлоге