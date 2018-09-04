Варшаву начали одолевать сомнения: покупать или нет

Польские власти неожиданно перестали однозначно заявлять, что в недалеком будущем перестанут закупать российское голубое топливо. Оказывается, Варшава еще не приняла окончательного решения о непродлении контракта с "Газпромом" на поставку газа по истечении срока действующего через четыре года.

Об этом сегодня сообщил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский на экономическом форуме в Крыница-Здруе.

"До 2022 года у нас еще много времени. У нас еще есть время принять решение", – цитирует его РИА "Новости".

В последнее время все чаще в Варшаве заявляли о том, что действующий в настоящее время контракт является для страны невыгодным. Польша обещала полностью отказаться от российского газа после 2022 г., поскольку там считают, что есть и альтернативные источники, вроде Катара, Норвегии и США.

Однако, как ни парадоксально и несмотря на всю воинственную антироссийскую риторику, за последние полгода, поляки нарастили импорт нашего газа на 0,4 млрд куб. Напомним, в соответствии с действующим контрактом Польша получает из России до 10 млрд куб газа в год.

"Газпром" в августе сообщил о том, что экспорт голубого топлива в Европу с января по июль вырос на 5,8% и только в Польшу – на 6,6%.

