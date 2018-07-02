Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рано радовались: Польша не получит дешевый российский газ

Фото: pixabay.com
Попытка изменить цену на голубое топливо разбилась о решение стокгольмского арбитража

Власти Польши недолго радовались возможности получать газ из России по сниженной цене. Арбитраж Стокгольма признал доводы "Газпрома" и отказал польской энергетической компании PGNiG в изменении цены на газ.

"Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены", – отмечается в сообщении российского газового холдинга.

По теме

Трибунал подтвердил наличие у польской компании такого права, "однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой".

Окончательное решение будет принято "с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами", – говорится в пресс-релизе.

Ранее в PGNiG сообщили о благоприятном для себя решении стокгольмского арбитража. Компания уверила, что контрактная стоимость газа, поставляемого по газопроводу "Ямал – Европа", будет снижена.

Речь идет о Ямальском контракте 1996 года, которым предусматривается поставка 10 млрд кубометров газа в год до 2022 года. "Газпром" уже снижал цену на 10% по этому контракту в 2012 году. Однако в 2015 году компания вновь обратилась в Стокгольмский арбитраж, так как, по мнению Варшавы цена не соответствует рыночной конъюнктуре.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Золотые запасы страны испарились

Темпы сокращения резервов России стали рекордными рекордными с декабря 2016 года

Из грязи в князи: Успех России на ЧМ поразил Запад

СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей