Попытка изменить цену на голубое топливо разбилась о решение стокгольмского арбитража

Власти Польши недолго радовались возможности получать газ из России по сниженной цене. Арбитраж Стокгольма признал доводы "Газпрома" и отказал польской энергетической компании PGNiG в изменении цены на газ.

"Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены", – отмечается в сообщении российского газового холдинга.

Трибунал подтвердил наличие у польской компании такого права, "однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой".

Окончательное решение будет принято "с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами", – говорится в пресс-релизе.

Ранее в PGNiG сообщили о благоприятном для себя решении стокгольмского арбитража. Компания уверила, что контрактная стоимость газа, поставляемого по газопроводу "Ямал – Европа", будет снижена.

Речь идет о Ямальском контракте 1996 года, которым предусматривается поставка 10 млрд кубометров газа в год до 2022 года. "Газпром" уже снижал цену на 10% по этому контракту в 2012 году. Однако в 2015 году компания вновь обратилась в Стокгольмский арбитраж, так как, по мнению Варшавы цена не соответствует рыночной конъюнктуре.