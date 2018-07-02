На фоне борьбы с влиянием российского концерна в Европе Варшава окольными путями перекачивает себе "голубое топливо"

Власти Польши пытаются помешать реализации европейских инфраструктурных проектов "Газпрома". При этом сами поляки вовсе не прочь получать энергоресурс по низкой цене. Они сделали заметный шаг в этом направлении, добившись через Стокгольмский арбитраж снижения контрактной стоимости газа, поставляемого по газопроводу "Ямал – Европа".



О благоприятном для себя решении заявили в польской энергетической компании PGNiG, сообщает "Свободная пресса". Суд удовлетворил ключевые аргументы, которые указывают на необходимость снижения контрактной цены, и отверг доводы российской стороны, направленные на поддержание существующих условий оплаты, отметили польский газовики. Варшава с 2014 г. пытается доказать, что переплачивает за российский газ, и вот теперь ей удалось добиться своего.

Польша потребляет 15 млрд кубометров газа в год. Треть она добывает самостоятельно, а остальное – 10,2 млрд кубометров – закупает в России. Долгосрочный контракт действует до 2022 г., а по его истечении власти страны намерены отказаться от российских поставок. Первым альтернативным вариантом является закупка сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара, но обеспечить необходимые объемы топлива таким путем невозможно.

Второй вариант – строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию. Однако пока что этот проект существует только в планах польских властей. Остальные страны тянуть трубу не хотят, поскольку не уверены в ее рентабельности. Поэтому полякам остается добиваться снижения цены российского газа: мало кто в самой Польше верит, что страна сможет отказаться от него после 2022 года.

Решение арбитража носит временный характер. Польская сторона уверена, что окончательный вердикт также будет вынесен в ее сторону. Но ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с этим не согласен. Суд пока лишь признал право Польши подать заявку и вести переговоры с "Газпромом" о снижении стоимости, но с учетом того, что с 2014 г. цены на газ и так сильно упали, перспективы Варшавы на получение скидки или пересмотр стоимости весьма туманны, пояснил специалист.

"Когда они (представители PGNiG) начали требовать пересмотра контракта, цены на газ для них действительно были высокими. Поляки аргументировали свой иск тем, что на спотовом рынке цены были ниже, поэтому и они не должны так много платить. Такие же доводы ранее использовали другие клиенты "Газпрома", и тогда в процессе переговоров российская компания, как правило, давала им скидки или пересматривала стоимость газа задним числом. В связи с падением цен на нефть цены по долгосрочным контрактам "Газпрома" стали ниже, чем спотовые контракты и уж тем более чем сжиженный газ. Поэтому успех Польши в этом разбирательстве не так уж очевиден", – заявил Юшков.

В настоящий момент уже "Газпром" имеет право обратиться в суд с требованием повысить цену поставок, поскольку спотовые контракты и СПГ сейчас стоят гораздо дороже. Получается, Польша и так платит меньше, чем положено. Едва ли Стокгольм еще больше урежет ей прейскурант.

Этим разбирательством Варшава хочет показать, на каких условиях она готова и дальше покупать российский газ. Но деваться ей по сути некуда, так как реальных альтернатив приобретению топлива у "Газпрома" на нынешних условиях у Польши нет.

"На самом деле Польше очень выгодно закупать российский газ, и лучшего предложения никто им не дает. Поэтому не совсем понятно, как они откажутся от "Газпрома". Тем более что европейцы требуют от них сокращать долю потребления угля в энергетическом секторе, а Польша остается одним из лидеров в Европе по этому показателю", – заключил Юшков.

Польша является ярой противницей строительства газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Претензии Варшавы заключаются в том, что она не сможет зарабатывать на транзите топлива прежние суммы после введения новой магистрали в эксплуатацию.