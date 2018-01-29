Российский газ обошел санкции
Первая за три года поставка российского сжиженного природного газа в США состоялась. Второй такой же танкер из РФ прибудет в Америку в феврале.
Танкер пришвартовался под Бостоном в терминале Everett французской компании Engie. "Я могу подтвердить, что танкер прибыл и находится у терминала. Насколько мне известно, никаких проблем нет", - сказал представитель Береговой охраны США.
Сначала газ приобрели англичане, потом перекупили французы. Позже выяснилось, что в Соединенных Штатах из-за заморозков резко взлетели цены на топливо, а поставки из Тринидада и Тобаго - основных поставщиков газа для американцев - не смогли обеспечить внутренний рынок, пишет Bloomberg.
Таким образом, несмотря на санкции США, под которые угодила и продукция ямальского завода, российский газ без труда попал на американский рынок, отмечает URA.RU.
Корабль с газом находился в пути три недели. Он вез СПГ из британского терминала Isle of Grain, где незадолго до этого был разгружен танкер с партией российского газа с проекта "Ямал СПГ".
О том, что Gaselys вошел в территориальные воды США, стало известно 24 января. Судно должно было прибыть в Америку 20 января, но за сутки до этого срока танкер развернулся и без объяснения причин ушел в Испанию. Это случилось из-за плохой погоды, пояснил РБК представитель французской Engie.
Танкер Gaselys какое-то время стоял на внешнем рейде бостонского порта. Такая задержка "не является чем-то необычным", пояснил главный исполнительный директор Береговой охраны США в Бостоне Люк Пиннео.
По его словам, это одна из проверок, которые могут проводиться до трех дней. Данные меры связаны с вопросами безопасности.
Компания Engie перекупила сжиженный газ на спотовом рынке в феврале и отправила его в США. Такое решение компания приняла из-за возросшего спроса в Новой Англии, рассказала представитель терминала Everett.
Второй танкер - Provalys - заберет российский природный газ из Дюнкерка во Франции и, как ожидается, доставит его в США примерно 15 февраля, сообщили в Kpler SAS - компании по отслеживанию грузов. Танкеры придут, когда будет уплачено за поставки. Пропускная способность трубопровода ограничивает потоки дешевого сланцевого газа из других частей страны в сезон пикового спроса.
У России нет эйфории в связи с поставками в США первой партии сжиженного природного газа, ведь рынок СПГ является глобальным, сказал ранее на сессии Всемирного экономического форума в Давосе министр энергетики России Александр Новак. По его словам, "это же не российский газ, российский газ был продан".
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