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США внесли россиян в санкционный список

Фото: www.globallookpress.com
О принятых мерах заявили в американском Минфине

В список санкций по закону Магнитского угодил чеченский отряд спецназа "Терек" и его глава Абузайд Висмурадов. Товарищами по несчастью оказались также Руслан Геремеев (экс-командир батальона), Геннадий Каролов, Сергей Коссиев и Елена Трикуля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в "черный список" по закону Магнитского американцы вносят тех, кто, по их мнению, имеет отношение к нарушению прав человека, а также коррупции.

Ранее в Вашингтоне заявили, что на рассмотрение президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео направлен второй пакет санкций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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