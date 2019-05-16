Нибиру
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В список санкций по закону Магнитского угодил чеченский отряд спецназа "Терек" и его глава Абузайд Висмурадов. Товарищами по несчастью оказались также Руслан Геремеев (экс-командир батальона), Геннадий Каролов, Сергей Коссиев и Елена Трикуля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, в "черный список" по закону Магнитского американцы вносят тех, кто, по их мнению, имеет отношение к нарушению прав человека, а также коррупции.
Ранее в Вашингтоне заявили, что на рассмотрение президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео направлен второй пакет санкций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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