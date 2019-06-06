Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

Перед Российской Федерацией замаячила надежда. Речь идет об отмене пресловутых санкций. Слух, между прочим, донесся сверху - из самого главного кабинета страны.

Если новый Европарламент откажется от антироссийских ограничительных мер, РФ ответит взаимностью, пообещал президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств.

"Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать. Мы будем делать встречные шаги",

– заявил Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва готова аннулировать рестрикции, которые она вынуждена была ввести после действий Брюсселя.

А глава государства, как известно, не бросает слов на ветер. Вот только европейское братство пока не собирается давать России передышку. Хотя, возможно, на высшем уровне владеют другими сведениями.

В свободном же доступе информация о том, что дипломаты ЕС одобрили продление санкций против Крыма и Севастополя еще на год, то есть до 23 июня 2020 года. Окончательное решение будет принято на саммите ЕС в 20 числах месяца. Об этом сообщил приближенный к европейским структурам источник.

"Политическое решение о продлении секторальных санкций полностью находится в компетенции Евросовета, который соберется на саммит 20-21 июня. Можно ожидать, что, как и ранее, лидеры Франции и ФРГ ознакомят Евросовет о состоянии с выполнением минских договоренностей, на основании их рекомендации будет приниматься решение по принципу единогласия",

– пояснил информатор РИА "Новости".

Впрочем, в Москве не раз заявляли о бесполезности ограничительных мер со стороны Запада. Так, по словам Владимира Путина, страна справилась с экономическими проблемами, возникшими на фоне санкций.

Напомним, нападки Запада на РФ посыпались в 2014 г.. после "крымской весны" и событий на востоке Украины. Он начал жестоко мстить самой большой стране, которая, кстати говоря, в долгу не осталась.