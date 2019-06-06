Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Фото: pixabay.com
Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

Перед Российской Федерацией замаячила надежда. Речь идет об отмене пресловутых санкций. Слух, между прочим, донесся сверху - из самого главного кабинета страны. 

Если новый Европарламент откажется от антироссийских ограничительных мер, РФ ответит взаимностью, пообещал президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств.

"Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать. Мы будем делать встречные шаги",

– заявил Путин, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва готова аннулировать рестрикции, которые она вынуждена была ввести после действий Брюсселя. 

А глава государства, как известно, не бросает слов на ветер. Вот только европейское братство пока не собирается давать России передышку. Хотя, возможно, на высшем уровне владеют другими сведениями.

В свободном же доступе информация о том, что дипломаты ЕС одобрили продление санкций против Крыма и Севастополя еще на год, то есть до 23 июня 2020 года. Окончательное решение будет принято на саммите ЕС в 20 числах месяца. Об этом сообщил приближенный к европейским структурам источник. 

"Политическое решение о продлении секторальных санкций полностью находится в компетенции Евросовета, который соберется на саммит 20-21 июня. Можно ожидать, что, как и ранее, лидеры Франции и ФРГ ознакомят Евросовет о состоянии с выполнением минских договоренностей, на основании их рекомендации будет приниматься решение по принципу единогласия",

пояснил информатор РИА "Новости".

Впрочем, в Москве не раз заявляли о бесполезности ограничительных мер со стороны Запада. Так, по словам Владимира Путина, страна справилась с экономическими проблемами, возникшими на фоне санкций. 

Напомним, нападки Запада на РФ посыпались в 2014 г.. после "крымской весны" и событий на востоке Украины. Он начал жестоко мстить самой большой стране, которая, кстати говоря, в долгу не осталась.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей