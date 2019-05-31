Число фигурантов российского списка выросло до паритетного со списком ЕС

Москва сделала шаг в ответ на действия Брюсселя по введению ограничительных мер против россиян. Теперь ряду представителей стран – членов ЕС и европейских институтов запрещен въезд на территорию России.

"Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций. В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия",

– сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Москва не раз предостерегала Евросоюз от использования инструмента односторонних санкций, так как это противоречит международному праву. Однако, поскольку Брюссель принял соответствующие решения, Россия пошла на соразмерные ответные действия.

Нота российского МИД, информирующая о введении санкций, направлена представительству Евросоюза в РФ.