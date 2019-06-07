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Запад отменил изоляцию России

Фото: www.globallookpress.com
Зарубежные лидеры и главы международных организаций требуют снять санкции

Попытки превратить РФ в страну-изгоя окончательно провалились. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал, что наша страна является полноправным участником международного сообщества. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама",

написал сенатор у себя в Twitter.

О необходимости прекращения санкционных войн и отказа от политики изоляционизма заявил в ходе своего выступления на ПМЭФ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я не говорю о том, что война неизбежна. Но я говорю о том, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не катились в новую холодную войну с тем, чтобы мы решали проблемы не только изменения климата, потепления. Чтобы решали проблему глобального политического потепления, которая может подорвать движение к целям развития и подорвать безопасность", – сказал руководитель организации (его слова приводит РИА "Новости").

Антониу Гутерреш. Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

Призыв к отказу от холодной войны содержится и в совместном заявлении лидеров России и КНР, принятом по итогам их переговоров на полях форума.

"Стороны особо отмечают, что ядерным державам следует отказаться от менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, прекратить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, на деле уменьшить угрозу ядерной войны", – отмечается в документе.

Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 6 по 8 июня. Он является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году мероприятие посетили 17 тыс. гостей из 143 стран.

Андрей ФИЛАТОВ
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