Запад отменил изоляцию России

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Попытки превратить РФ в страну-изгоя окончательно
провалились. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал,
что наша страна является полноправным участником международного сообщества. Об
этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
"Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама",
– написал сенатор у себя в Twitter.
О необходимости прекращения санкционных войн и отказа от политики изоляционизма заявил в ходе своего выступления на ПМЭФ генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Я не говорю о том, что война неизбежна. Но я говорю о том, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не катились в новую холодную войну с тем, чтобы мы решали проблемы не только изменения климата, потепления. Чтобы решали проблему глобального политического потепления, которая может подорвать движение к целям развития и подорвать безопасность", – сказал руководитель организации (его слова приводит РИА "Новости").
Призыв к отказу от холодной войны содержится и в совместном заявлении лидеров России и КНР, принятом по итогам их переговоров на полях форума.
"Стороны особо отмечают, что ядерным державам следует отказаться от менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, прекратить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, на деле уменьшить угрозу ядерной войны", – отмечается в документе.
Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 6 по 8 июня. Он является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году мероприятие посетили 17 тыс. гостей из 143 стран.
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