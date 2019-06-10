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Министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос считает, что антироссийские санкции мешают восстановлению диалога между Москвой и Брюсселем, и их нужно отменить.
По его словам, безопасность в странах Европы зависит от России. По этой причине с Кремлем нельзя разговаривать с помощью ограничений и ультиматумов.
"На наш взгляд, ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи. Именно поэтому Москву необходимо вернуть в число архитекторов данной системы",
– цитирует министра газета "Известия".
Катругалос добавил, что Греция хочет стать связующим звеном между Россией и ЕС, чтобы вернуть Москву на политическую арену.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы о снятии антироссийских санкций и возобновлении диалога.
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