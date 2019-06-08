В ЕС признали ошибку введения санкций против Крыма

Полуостров поразил представителей государств из Европы

Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард считает, что введение санкций против Крыма было ошибкой.

"Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе",

– цитирует ее РИА "Новости".

Говорова-Генард отметила, что делегация, состоящая из представителей различных стран ЕС, хотела лично узнать всю правду о жизни на полуострове со слов крымчан.

Она добавила, что убедилась в правильности исторического решения, принятое жителями Крыма.