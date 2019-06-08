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"Кара небесная": украинцы предрекли страшную катастрофу в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной нашли новую угрозу для жителей полуострова

Специалисты "Россельхозцентра" обнаружили в Крыму новый вид саранчи, который быстро распространяется. Эту новость радостно подхватили украинские СМИ, которые сообщили о "каре небесной".

"В ходе фитосанитарного мониторинга специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Крым выявили новый вид саранчовых для Крыма – мароккскую перелетную саранчу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя численность вредителя составила 100 личинок на квадратный метр. Специалисты советуют проводить регулярный осмотр посевов и в случае появления саранчи вызывать экспертов.

Однако, как бы не радовались украинцы, угрожаю на полуострове угрозы нет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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