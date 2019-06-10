Убийца кораблей в Крыму напугал американцев

Секретная система не оставит шансов врагам в Черном море

Ракетный комплекс "Утес" шахтного образования, расположенный в Крыму, вызвал тревогу у американцев. Журналисты издания The National Interest считают, что это оружие, после переоборудования новыми ракетами, станет корабельным убийцей.

Отмечается, что систему из подземных ракетных установок создали еще во времена холодной войны. При этом объект, по заверениям создателей, способен пережить даже ядерный удар.

"Система, созданная для того, чтобы выстоять против атомного взрыва, не могла пережить политические последствия развала СССР",

– пишет автор статьи Майкл Пек.

Однако, после присоединения Крыма кт России Москва стала восстанавливать обороноспособность региона и в том числе комплекс "Утес". Его переоборудуют новыми ракетами, которые полностью защитят полуостров от нападения со стороны Черного моря, передает "Царьград".

По мнению журналиста, действия Кремля показывают, что страна не намерена отдавать Крым Украине и готова дать отпор врагам, уточняет URA.RU.