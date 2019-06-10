Купить билет можно будет уже в октябре 2019-го

Железнодорожную часть Крымского моста для россиян откроют уже 9 – 10 декабря этого года. За 45 дней, как обычно, начнется продажа билетов на поезда, курсирующих через Керченский пролив. Об этом сообщил и.о. гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян.

Первые два поезда отправят по направлению "Симферополь – Москва" и "Севастополь – Санкт-Петербург" передает ТАСС.

Билеты можно будет приобрести через кассы "Крымской железной дороги", однако уже сейчас разрабатывается возможность их покупки через интернет. Впрочем, сколько будет стоить возможность попасть из Москвы в Симферополь, что займет каких-то 35 часов, пока не известно.

При этом перед курортным сезоном 2020-го в апреле – мае запустят 11 поездов. В Евпаторию, Феодосию, Севастополь и другие города Крыма люди смогут добраться, например, из Екатеринбурга, Краснодара и Мурманска. Скоростные же поезда от материковой России к Крыму пока ездить не будут.

Глава полуострова Сергей Аксенов ранее говорил о том, что стремительное строительство самой длинной в Европе переправы позволяет запустить железнодорожную часть раньше изначально намеченного срока. Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае 2018 года.