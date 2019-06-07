По Крымскому мосту поехали поезда

Движение началось в дополненной реальности

Участники Петербургского международного экономического форума смогли насладиться зрелищем того, как по мосту через Керченский пролив идут железнодорожные составы. Видео, в котором почти 3,5 года стройки спрессованы в 3 минуты, показали на форуме 7 июня.

"В финальной части ролик включает дополненную реальность: по Крымскому мосту уже едут поезда. Двухпутная железная дорога через Керченский пролив – в процессе строительства. Она заработает в текущем году", -

сообщается на сайте инфоцентра "Крымский мост".

В настоящее время работа по укладке шпал и рельсов идет с двух берегов одновременно: со стороны Крыма и Кубани, уже уложено 30 из 38 км рельсошпальной решетки. Почти 5 тыс. инженеров и рабочих трудятся на строительстве моста круглосуточно, 7 дней в неделю, в том числе, в выходные и праздничные дни.

Движение автомобилей по переправе началось 16 мая прошлого года, на полгода раньше, чем было запланировано. С того времени по Крымскому мосту проехало свыше 5 млн транспортных средств.

