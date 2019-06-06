Троллейбусы поехали: на Крымском мосту заметили странное

Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
СМИ Незалежной в очередной раз утверждают, что Крымский мост не оправдывает себя. Журналисты распространяют информацию о том, что объектом никто не пользуется. Заявления провокаторов все больше походят на бред.
В скандально известном Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым появились кадры Крымского моста, которые непонятно когда сделали. В подписи к посту блогер сообщила, что не увидела на объекте потока машин, и сде лала вывод: обещанного трафика нет.
Хотя, если присмотреться, то, во-первых, можно заметить, что фото сделано, вероятнее всего, очень рано утром. К тому же вдалеке все же есть автомобили.
Мост дружбы Ротенберга с дорогими россиянами— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 5 июня 2019 г.
переполнен караванами туристических автобусов
И троллейбусов... pic.twitter.com/1UcUPNyGgW
Однако блогер, похоже, решила этого не замечать, она съязвила, что мост "с дорогими россиянами переполнен караванами туристических автобусов. И троллейбусов...". Пост о пустой переправе тут же подхватили украинские СМИ, жаждущие раздуть сенсацию, и, например, агентство "УНИАН" и издание "Диалог" опубликовали подобные материалы.
При этом украинцы совсем не обращают внимания на официальные подсчеты. Ведь, согласно данным информационного центра "Крымский мост", за год, прошедший с момента открытия объекта в 2017-м, по нему проехало 5 млн машин.
Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой