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Троллейбусы поехали: на Крымском мосту заметили странное

Фото: most.life/multimedia
Украинцы опять безуспешно пытаются доказать бесполезность переправы

СМИ Незалежной в очередной раз утверждают, что Крымский мост не оправдывает себя. Журналисты распространяют информацию о том, что объектом никто не пользуется. Заявления провокаторов все больше походят на бред.

В скандально известном Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым появились кадры Крымского моста, которые непонятно когда сделали. В подписи к посту блогер сообщила, что не увидела на объекте потока машин, и сде лала вывод: обещанного трафика нет.

Хотя, если присмотреться, то, во-первых, можно заметить, что фото сделано, вероятнее всего, очень рано утром. К тому же вдалеке все же есть автомобили.

Однако блогер, похоже, решила этого не замечать, она съязвила, что мост "с дорогими россиянами переполнен караванами туристических автобусов. И троллейбусов...". Пост о пустой переправе тут же подхватили украинские СМИ, жаждущие раздуть сенсацию, и, например, агентство "УНИАН" и издание "Диалог" опубликовали подобные материалы. 

При этом украинцы совсем не обращают внимания на официальные подсчеты. Ведь, согласно данным информационного центра "Крымский мост", за год, прошедший с момента открытия объекта в 2017-м, по нему проехало 5 млн машин.  

Полина ИВАНОВА
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