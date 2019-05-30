"На Нибиру последняя надежда": украинцы опозорились с истерией вокруг Крымского моста

Нападки на переправу выглядят уже просто смешно

Украинские и российские СМИ устроили заочную перепалку из-за Крымского моста.



Сначала издание "Звезда" выпустило материал о системе защиты Крымского моста, отметив ее неуязвимость для потенциального врага. В статье был сделан акцент на том, что мост жаждут уничтожить украинцы. По крайней мере, с их стороны было множество угроз относительно переправы через Керченский пролив. И одним из возможных планов авторы называют нападение эсминцев США Oliver Hazard Perry, приобретенных Киевом незадолго до ухода Петра Порошенко с поста президента Украины.

"В прессе уже высказывалось мнение о возможном применении этих боевых кораблей в очередной провокации против Крымского моста. Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну",

– отметило издание.

Материал журналистов "Звезды" решили высмеять их коллеги из одиозной украинской газеты "Обозреватель", которые сочли материал российского издания "истерией". Для привлечения внимания читателей они придумали броский заголовок "Фрегаты США снесут Крымский мост?".

Это позабавило уже журналиста российского издания News-Front Юлию Витязеву. Она написала в Twitter: "Жду заголовков из серии "пришельцы с Нибиру угрожают съесть Крымский мост". В комментариях к посту пользователи тоже принялись иронизировать над украинцами.

Жду заголовков из серии «пришельцы с Нибиру угрожают съесть Крымский мост»🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/nw2PQUuf6c — Юлия Витязева (@Vityzeva) 29 мая 2019 г.

"Нельзя снести мост, которого нет, который и построить нельзя, который развалился после первого ледохода", – отметил KeRRiGaN, памятуя о том, как на Украине многократно предрекали Крымскому мосту беды.

"Укры опять решили грозить списанным металлоломом из США. Такие корабли Турция уже получила лет 15 – 20 назад и вынуждена была сразу отправить их в доки на капремонт и полное переоснащение, ибо хлам..", – сообщил Владимир Гролль.

Некоторые пользователи посчитали, что у украинцев уже не нет никаких идей по поводу того, как уничтожить мост. И осталось надеяться лишь на чудо.

"Хотелось бы узнать, а угрожальщики время своего уничтожения уже выяснили или просто надеются на авось?", – поинтересовался Александр Седлов.

"На нибиру-последняя надежда..", – добавил Алексис.