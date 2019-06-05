"Последний эпизод": неожиданные кадры с Крымского моста слили в Сеть

Видео исторического момента сняли буквально с колен

Строительство Крымского моста активно продолжается. Жители полуострова собственными глазами наблюдают за тем, как прокладывают рельсы на железнодорожной части переправы, и снимают это на камеру. Один из таких роликов буквально взорвал Сеть.

Некий интернет-пользователь под ником ytatljh, гуляя по горе Митридат в Керчи, увидел два путеукладчика на объекте, и опубликовал видео с ними в YouYube. Кажется, будто техника случайно встретилась и произошла внештатная ситуация на арке ж/д моста. Однако, как отмечают "Аргументы недели. Крым", возможно, путеукладчики просто следовали друг за другом, как и положено при таких работах.

"Встал на коленки. Сказал прохожим, что помолюсь на мост и … снял последний эпизод",

– подписал ролик его автор.

В комментариях к видео россияне не смогли сдержать своих эмоций, ведь крымчанину удалось запечатлеть поистине исторический момент.

"Потрясающие кадры, чрезвычайно правильный ракурс выбран, это удача! p.s пересмотрел два раза!", "Исторический снимок! Класс! Спасибо!", "Вот это кадры получились", – делились восторгом пользователи соцсети.

Ранее таинственный поезд взбудоражил общественность. Впрочем, пока же локомотивы, появляющиеся на Крымском мосту, лишь обеспечивают рабочий процесс. Укладку рельсов по ж/д части планируют завершить в августе 2019-го, а уже в декабре этого года, как обещают строители, начнется регулярное пассажирское движение.