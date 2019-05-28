"Даже не думайте ехать": россиян отговаривают от поездок по Крымскому мосту

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
На Украине опять подняли шум из-за Крымского моста. Местные СМИ распространили грозное предупреждение, адресованное тем россиянам, которые едут отдыхать в Крым.
Предположительно, автор угрозы – житель Крыма, если судить по тому, что он говорит о "своем" море и "своем" пляже. А "предположительно", ведь пост появился в небезызвестном скандальном Twitter-блоге RoksolanaToday&Крым25%.
"Спасибо вам, балалайкины, что не приехали вообще и не изуродовали мне отдых на милом моем море. Так и надо! Даже не думайте ехать и ******** мое море и мои пляжи",
– говорится в нем.
Благодарности автора объясняются тем, что Крымский мост якобы и так пустует. А доказательством по традиции служат фото, сделанные неизвестно когда и при каких обстоятельствах.
Незалежная готовится встречать провокаторов