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"Даже не думайте ехать": россиян отговаривают от поездок по Крымскому мосту

Фото: most.life
Соотечественникам угрожают проблемами

На Украине опять подняли шум из-за Крымского моста. Местные СМИ распространили грозное предупреждение, адресованное тем россиянам, которые едут отдыхать в Крым.

Предположительно, автор угрозы – житель Крыма, если судить по тому, что он говорит о "своем" море и "своем" пляже. А "предположительно", ведь пост появился в небезызвестном скандальном Twitter-блоге RoksolanaToday&Крым25%.

"Спасибо вам, балалайкины, что не приехали вообще и не изуродовали мне отдых на милом моем море. Так и надо! Даже не думайте ехать и ******** мое море и мои пляжи",

говорится в нем.

Благодарности автора объясняются тем, что Крымский мост якобы и так пустует. А доказательством по традиции служат фото, сделанные неизвестно когда и при каких обстоятельствах.  

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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