Украинцы продолжают придумывать небылицы о полуострове

Некоторые граждане Украины, осознав, что их прогнозы по "скорому разрушению" Крымского моста, не оправдались, переключили свое внимание на жизнь полуострова. Так, в Сети появились фото, на которых якобы изображены курорты Крыма в плачевном состоянии. Однако интернет-пользователи отреагировали не так, как того хотел автор подобных снимков.

Кадры, которые непонятно когда и где сделаны, опубликовал скандально известный twitter-аккаунт RoksolanaToday&Крым, автора которого уже не раз ловили на том, что она распространяет сомнительную информацию о "проблемах" в Крыму.

По утверждению блогера, сфотографированы были Евпатория, Севастополь и Саки. "Сакское побережье к курортному сезону готово", – говорится в подписи к фото пансионата "Парус".

Вот только понять из снимков с неблагоустроенной территорией и кучей земли, что это действительно указанное место отдыха, совсем нельзя. А один из подписчиков уверен, что в городе просто делают набережную, и это "круто".

В Евпатории, жалуется блогер, невозможно проехать к морю. Вот только внимательный интернет-пользователь указал на то, что после ливней дороги размывает во многих местах, и это нормальная ситуация. Напомним, недавно в Крыму случился настоящий потоп.

"Я сильно сомневаюсь что это "понаехи" разбили высокотехнологичную инфраструктуру Украины", – подчеркнул он.

На этом блогер не успокоилась и начала критиковать реконструкцию дороги в Саксонии, а потом возмутилась, что в Севастополе закрылся пляж у Херсонеского маяка. И в заключение добавила: "При Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу. Экстремисты шатают лодку стабильности гавани".

Вот только на размытом фото некого участка земли ничего не указывает на то, что это тот самый пляж...

