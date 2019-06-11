Жуткие кадры курортов Крыма вызвали переполох

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Некоторые граждане Украины, осознав, что их прогнозы по "скорому разрушению" Крымского моста, не оправдались, переключили свое внимание на жизнь полуострова. Так, в Сети появились фото, на которых якобы изображены курорты Крыма в плачевном состоянии. Однако интернет-пользователи отреагировали не так, как того хотел автор подобных снимков.
Кадры, которые непонятно когда и где сделаны, опубликовал скандально известный twitter-аккаунт RoksolanaToday&Крым, автора которого уже не раз ловили на том, что она распространяет сомнительную информацию о "проблемах" в Крыму.
По утверждению блогера, сфотографированы были Евпатория, Севастополь и Саки. "Сакское побережье к курортному сезону готово", – говорится в подписи к фото пансионата "Парус".
Вот только понять из снимков с неблагоустроенной территорией и кучей земли, что это действительно указанное место отдыха, совсем нельзя. А один из подписчиков уверен, что в городе просто делают набережную, и это "круто".
Сакское побережье к курортному сезону готово... (Пансионат "Парус") pic.twitter.com/k9e1DafDsH— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 10 июня 2019 г.
В Евпатории, жалуется блогер, невозможно проехать к морю. Вот только внимательный интернет-пользователь указал на то, что после ливней дороги размывает во многих местах, и это нормальная ситуация. Напомним, недавно в Крыму случился настоящий потоп.
"Я сильно сомневаюсь что это "понаехи" разбили высокотехнологичную инфраструктуру Украины", – подчеркнул он.
Евпатория,Заозерное— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 10 июня 2019 г.
А попробуй проехать к морю,турист! pic.twitter.com/j9NLRMbAd4
На этом блогер не успокоилась и начала критиковать реконструкцию дороги в Саксонии, а потом возмутилась, что в Севастополе закрылся пляж у Херсонеского маяка. И в заключение добавила: "При Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу. Экстремисты шатают лодку стабильности гавани".
Вот только на размытом фото некого участка
земли ничего не указывает на то, что это тот самый пляж...
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