Севастополь тонет: крымчане бьют тревогу

Нибиру
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Сильный ливень, обрушившийся на Севастополь, затопил улицы.
"Машины плывут и город встал в пробках. Виной всему непрекращающийся с 8:30 тропический ливень", -
сообщает телеграм-канал "На связи Севастополь".
Интернет-пользователи обмениваются комментариями по поводу стихийного бедствия. В одном из районов города прошел сильный град, другие районы оказались просто затоплены. На кадрах роликов, опубликованных в Сети, видно, что автомобили практически полностью погружаются в дождевые потоки, отмечает "Крыминформ".
Ранее СМИ сообщили, что Севастополь сползает в море – в городе из-за незаконной хаотичной застройки участились оползни, пострадало множество жилых домов.
Последние несколько дней в Крыму бушует непогода: МЧС предупредило граждан о сильных грозах, ливнях и шквалистом ветре.
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