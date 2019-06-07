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Севастополь тонет: крымчане бьют тревогу

Фото: www.globallookpress.com
Непогода парализовала крымские города

Сильный ливень, обрушившийся на Севастополь, затопил улицы.

"Машины плывут и город встал в пробках. Виной всему непрекращающийся с 8:30 тропический ливень", - 

сообщает телеграм-канал "На связи Севастополь".

Интернет-пользователи обмениваются комментариями по поводу стихийного бедствия. В одном из районов города прошел сильный град, другие районы оказались просто затоплены. На кадрах роликов, опубликованных в Сети, видно, что автомобили практически полностью погружаются в дождевые потоки, отмечает "Крыминформ". 

Ранее СМИ сообщили, что Севастополь сползает в море – в городе из-за незаконной хаотичной застройки участились оползни, пострадало множество жилых домов.

Последние несколько дней в Крыму бушует непогода: МЧС предупредило граждан о сильных грозах, ливнях и шквалистом ветре.


Валентина МАЙОРОВА
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