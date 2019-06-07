На полуострове появился жуткий вредитель

Не успели жители Крыма прийти в себя от ливней, как специалисты огорошили их новым неприятным сообщением. Они обнаружили в регионе мароккскую перелетную саранчу.

Местный филиал ФГБУ "Россельхозцентр" исследовал 225 гектаров земель, на 19 из которых нашел этого вредителя. Особенно много насекомых в Джанкойском и Первомайском районах.

"Средневзвешенная численность вредителя там составила 100 личинок/кв.м, максимальная – более 300 – это выше экономического порога вредоносности",

– цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс" по Крыму.

Специалисты обрабатывают территории против этой саранчи, продолжая следить за ситуацией.

Это насекомое ест зерновые культуры, повреждая листья, стебли и зерна, уничтожает бобовые. Вредитель обожает молодые саженцы, предпочитая финиковые пальмы, цитрусовые, фруктовые деревья, оливки и инжир. Не брезгует саранча и хлопком, овощами, виноградом и другими растениями.

Теперь крымчанам предстоит бороться не только со стихией, которая парализовала города.