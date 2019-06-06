Грозы и шквал: кошмар в Крыму продолжается

Непогода парализовала полуостров

Днем 6 июня в Крыму погода по-прежнему далека от идеальной. Жителей предупредили об опасности.

По сообщению Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду. Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов заявил, что из-за непогоды могут погибнуть сельскохозяйственные культуры, а на водоемах могут случиться чрезвычайные происшествия. Он добавил, что крымчане и гости крымских курортов были своевременно и в полном объеме оповещены о ненастной погоде через СМИ, отмечается на сайте Крым Press.

В ведомстве подчеркнули, что из-за штормового предупреждения путешественникам нужно воздержаться от походов в горы и выхода в море. Кроме того, в плохую погоду лучше не ездить на личном транспорте.

Водителей просят быть осторожными, а пешеходам рекомендовано держаться подальше от ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций и линий электропередач. Особое внимание специалисты МЧС просят уделить безопасности детей и пожилых людей.

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях 6 июня в Крыму https://t.co/R2epSkZmYH pic.twitter.com/xmEbVxqqrQ — МЧС Крым (@mchs_crimea) 5 июня 2019 г.

Ранее СМИ сообщили, что на Крым обрушился сильный град, от которого пострадали Черноморский, Бахчисарайский и Севастопольский районы.