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Грозы и шквал: кошмар в Крыму продолжается

Фото: www.globallookpress.com
Непогода парализовала полуостров

Днем 6 июня в Крыму погода по-прежнему далека от идеальной. Жителей предупредили об опасности.

По сообщению Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.  Кроме того, в регионе сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. 

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов заявил, что из-за непогоды могут погибнуть сельскохозяйственные культуры, а на водоемах могут случиться чрезвычайные происшествия. Он добавил, что крымчане и гости крымских курортов были своевременно и в полном объеме оповещены о ненастной погоде через СМИ, отмечается на сайте Крым Press.

В ведомстве подчеркнули, что из-за штормового предупреждения путешественникам нужно воздержаться от походов в горы и выхода в море. Кроме того, в плохую погоду лучше не ездить на личном транспорте.

Водителей просят быть осторожными, а пешеходам рекомендовано держаться подальше от ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций и линий электропередач. Особое внимание специалисты МЧС просят уделить безопасности детей и пожилых людей.

Ранее СМИ сообщили, что на Крым обрушился сильный град, от которого пострадали Черноморский, Бахчисарайский и Севастопольский районы.

Валентина МАЙОРОВА
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