Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинца в Крыму посадили на 10 лет за шпионаж

Фото: www.globallookpress.com
Злоумышленник передавал спецслужбам Незалежной секретные сведения

Верховный суд Крыма признал украинского гражданина Константина Давыденко виновным в шпионаже в пользу Киева. Преступника приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России уточнили, что Давыденко осудили по ст. 276 УК РФ. Он был задержан в феврале 2018 г. в Симферополе в ходе операции российских силовиков, передает ТАСС.

По версии следствия, к тому моменту Давыденко был завербован Службой безопасности Украины и выполнял разведывательные задачи в ее интересах.

"Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации",

– говорится в сообщении ФСБ.

Ранее сообщалось, что после задержания Давыденко дал признательные показания. Видео его захвата было опубликовано на YouTube.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей