Украинца в Крыму посадили на 10 лет за шпионаж

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Давыденко виновным в шпионаже в пользу Киева. Преступника приговорили к 10,5
годам лишения свободы.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России уточнили, что Давыденко осудили по ст. 276 УК РФ. Он был задержан в феврале 2018 г. в Симферополе в ходе операции российских силовиков, передает ТАСС.
По версии следствия, к тому моменту Давыденко был завербован Службой безопасности Украины и выполнял разведывательные задачи в ее интересах.
"Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации",
– говорится в сообщении ФСБ.
Ранее сообщалось, что после задержания Давыденко дал признательные показания. Видео его захвата было опубликовано на YouTube.
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