Украинца в Крыму посадили на 10 лет за шпионаж

Злоумышленник передавал спецслужбам Незалежной секретные сведения

Верховный суд Крыма признал украинского гражданина Константина Давыденко виновным в шпионаже в пользу Киева. Преступника приговорили к 10,5 годам лишения свободы.



В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России уточнили, что Давыденко осудили по ст. 276 УК РФ. Он был задержан в феврале 2018 г. в Симферополе в ходе операции российских силовиков, передает ТАСС.

По версии следствия, к тому моменту Давыденко был завербован Службой безопасности Украины и выполнял разведывательные задачи в ее интересах.

"Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации",

– говорится в сообщении ФСБ.

Ранее сообщалось, что после задержания Давыденко дал признательные показания. Видео его захвата было опубликовано на YouTube.