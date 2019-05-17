Россия вынуждена смириться, что США "шастают" у нее под боком

Стратегический американский разведчик RQ-4B Global Hawk так долго шпионил у берегов Крыма, что установил настоящий рекорд.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, БПЛА с номером 10-2043 в ночь на пятницу 17 мая вел разведку у Крымского полуострова в течение пяти часов. До этого БПЛА подробно "разнюхал" ситуацию в Донбассе вдоль линии разграничения, подлетев к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям, а затем взял курс на Крым.

Беспилотник прошел по линии от западной оконечности полуострова, вдоль его южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани вплоть до Туапсе.

К российским границам дрон приближался на 35-45 километров, учитывая оборудование, которое стоит на Global Hawk, этого вполне достаточно, чтобы разведать обстановку на основных военных объектах армии РФ в Крыму.



Согласно данным авиационных ресурсов, так долго БПЛА не шпионил у берегов России еще никогда. В ПВО РФ внимательно следят за передвижениями БПЛА, однако воздушных границ он не пересекает и повода себя сбить не дает.