Осужденные готовили взрывы на полуострове

Граждане Украины Владимир Дудко и Алексей Бессарабов получили по 14 лет колонии строгого режима за попытку устроить серию диверсий в Крыму. Такое решение вынес Севастопольский городской суд.



Также суд оштрафовал каждого из них. Бессарабов должен будет заплатить 300 тысяч рублей, а Дудко – 350 тысяч, передает ТАСС.

По данным следствия, Бессарабов и Дудко входили в украинскую диверсионно-террористическую группу, созданную украинским Министерством обороны. Группа готовила диверсии на военных объектах Крыма, а также атаку на инфраструктуру жизнеобеспечения полуострова.

Диверсантов задержали в Крыму в ноябре 2016 года, напоминает телеканал "360". Вместе с ними был третий участник Дмитрий Штыбликов. Его признали виновным еще в прошлом году и приговорен к пяти годам заключения. Суд установил, что он участвовал в подготовке терактов – изготавливал, хранил и перевозил боеприпасы.