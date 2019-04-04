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Граждане Украины Владимир Дудко и Алексей Бессарабов
получили по 14 лет колонии строгого режима за попытку устроить серию диверсий в
Крыму. Такое решение вынес Севастопольский городской суд.
Также суд оштрафовал каждого из них. Бессарабов должен будет заплатить 300 тысяч рублей, а Дудко – 350 тысяч, передает ТАСС.
По данным следствия, Бессарабов и Дудко входили в украинскую диверсионно-террористическую группу, созданную украинским Министерством обороны. Группа готовила диверсии на военных объектах Крыма, а также атаку на инфраструктуру жизнеобеспечения полуострова.
Диверсантов задержали в Крыму в ноябре 2016 года, напоминает телеканал "360". Вместе с ними был третий участник Дмитрий Штыбликов. Его признали виновным еще в прошлом году и приговорен к пяти годам заключения. Суд установил, что он участвовал в подготовке терактов – изготавливал, хранил и перевозил боеприпасы.
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