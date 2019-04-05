Новость с Крымского моста посеяла среди водителей панику

Переправу могут закрыть, убеждены перепуганные автомобилисты

В Ассоциацию грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма поступают многочисленные обращения встревоженных граждан. По их словам, во время поездки через на переправу они видели предупреждение о скором прекращении движения.

По словам главы ассоциации Анатолия Цуркина, к ним поступают жалобы от водителей большегрузов. Они боятся, что им снова запретят ездить по Крымскому мосту, как это было сразу после его открытия. Цуркин признался, что в организации сначала не придали сообщениям большого значения, потому что их были единицы. Но в последнее время паника быстро охватила многих.

"Перевозчики говорят, что по ту сторону моста видели информационные таблички, и инспекторы ГИБДД предупреждали их, что будет закрытие моста, и даже о том, что вновь мобилизуются паромы. У нас была просто куча обращений",

– сказал Цуркин изданию "Примечания".

Речь идет о запрете для грузовиков массой более 12 тонн, выполняющих коммерческие рейсы. По словам жалобщиков, движение якобы будет закрыто на весь летний сезон уже с 1 мая.

Однако в Росавтодоре успокоили – информация не совсем верная. В действительности Минтранс Крыма намерен не закрывать полностью, а лишь частично ограничить движение с наступлением жары в республике. Эта сезонная мера начнет действовать не с мая, а с июня. Ограничение введут с 10 до 22 часов и только если температура поднимется выше +32 °С. О полном запрете движения для большегрузов речь не идет, подчеркнул Цуркин.

Если бы информация подтвердилась, то большегрузам пришлось бы добираться до Крыма на паромах, а это привело бы к подорожанию перевозимой продукции. Однако крымчане могут быть спокойны – этого не произойдет.

Стоит напомнить, что ограничение для грузовых машин массой от 3,5 тонн на Крымском мосту действовало с 16 мая 2018 года. Оно было снято 1 октября того же года.