Отчеты о кошмаре на полуострове заполонили Сеть

Вмятины на автомобилях, пробитые стекла, месиво на огородах и в цветниках, – это вовсе не описание кадра из фильма-катастрофы, а страшная реальность. В среду, 5 июня, на Крым обрушилось ненастье.

Полуостров оказался в плену сильнейшего града размером с куриной яйцо и даже больше. Укрыться от него практически невозможно, хотя жители пытаются спасти свои машины, укрыв их картонками и пледами.

Тех, кого непогода застала врасплох на трассе, решили не рисковать, прекратив свою поездку. Следами разбушевавшейся стихии жители Крыма засыпали социальные сети.

"Жесть..", "Автор плакал, наверное. Я бы тоже плакала", "Бедные тачки и их хозяева",

– отозвались на беду неравнодушные.

Плюсы в случившемся увидели только владельцы и мастера автосервисов. Под постами пострадавших от непогоды они активно размещают информацию о своих услугах.

"Работа такая", - оправдали их подписчики.

Известно, что крупный град засыпал отдельные населенные пункты в Черноморском и Бахчисарайском районах, а также села Аграрное, Молодежное, ГРЭС, Живописное Симферопольского района.