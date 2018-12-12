Сотни специалистов брошены на ликвидацию стихийного бедствия

Около полусотни опор линий электропередачи упали из-за разыгравшейся непогоды, которая два последних дня терроризирует почти весь российский полуостров. В настоящее время госпредприятие "Крымэнерго" работает над восстановлением рухнувших опор в Джанкойском, Нижнегорском и Красногвардейском районах республики.

"В Джанкойском районе восстанавливаются оборванные провода линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ. В Нижнегорском требуется экстренно заменить 11 упавших опор ЛЭП 10 кВ и две опоры на линиях 0,4 кВ. В Красногвардейском районе упали 34 опоры, оперативно меняются четыре из них на ЛЭП 10 кВ, по которой получают электроэнергию потребители без возможности перезапитки", – сообщает "Крыминформ" со ссылкой на энергетическую компанию.

Также повреждения опор обнаружены в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах полуострова.

Между тем в Евпатории и Судаке подача электроэнергии полностью восстановлена, а в Симферополе завершаются работы по точечным заявкам потребителей. В ликвидации последствий погодной стихии участвуют 557 специалистов и 171 единица специальной техники.

В "Крымэнерго" отмечают, что из-за сильно раскисшего грунта техника не может добраться к местам аварий, еще более сложным является доступ к тем трассам ЛЭП, которые находятся в горно-лесной зоне Крыма. До сих пор без света остаются 120 населенных пунктов, из них 48 – частично. В общей сложности в результате непогоды без электричества были 94 тысячи потребителей.

Ранее в среду сообщалось, что в Красногвардейском районе четыре образовательных учреждения вынуждены приостановить учебный процесс. По данным пресс-службы МЧС Крыма, в результате повреждения электросетей были отключены 29 социально значимых объектов, на 25 включили автономные резервные источники питания.

Наиболее частые причины повреждений – падение опор и обрывы проводов, их шлейфов и вязок из-за налипания мокрого снега, обледенения и порывов ветра, падение деревьев и их ветвей на линии электропередачи, нарушение изоляции.

Еще 10 декабря местная МЧС предупреждала о том, что на полуострове ожидается ухудшение погодных условий: прогнозировался сильный дождь, переходящий в мокрый снег, местами ожидались очень сильные осадки (более 30 мм) и усиление ветра до 20-25 м/секунду.