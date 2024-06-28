Пентагон: ВВС США продолжат летать над Черным морем в рамках закона

После беседы с Белоусовым Пентагон озвучил вердикт по Черному морю
Фото: wikimedia.org
Риск прямой конфронтации с НАТО не снижается

Американцы отказались сокращать количество полетов над Черным морем. Такое заявление в США сделали вскоре после новости о возможном сбитом с помощью МиГ-31 американском БПЛА Global Hawk. Ранее новости об этом не подтвердили как в Пентагоне, так и в Минобороны РФ, однако между главами ведомств состоялся непубличный телефонный разговор.

Официальный представитель оборонного ведомства США Сабрина Сингх заявила, что ВВС страны продолжат осуществлять свою деятельность в воздушном пространстве в соответствии с законом. Так она прокомментировала новое поручение главы Минобороны РФ Андрея Белоусова об оперативном реагировании на провокации в Черном море.

Ранее в министерстве указали, что в последнее время активность американских беспилотников в регионе существенно возросла, поэтому Генштаб должен внести свои предложения по предотвращению провокационных действий. Белоусов отметил, что количество полетов БПЛА над Черным морем увеличивает риск прямой конфронтации между Россией и НАТО.

Как известно, американцы используют беспилотники для разведки – после данные передают Украине, и ВСУ руководствуются ими при осуществлении атак.

После слухов о сбитом дроне над Черным морем между Андреем Белоусовым и Ллойдом Остином состоялся телефонный разговор по инициативе американской стороны. О чем именно говорили представители оборонных ведомств обеих стран – не разглашается.

Источник: ТАСС
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