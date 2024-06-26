Эксперт объяснил телефонный разговор между Белоусовым и Остином

Американцы отреагировали на предупреждение

Накануне в Москву поступил звонок из Вашингтона – на связь вышел глава Пентагона Ллойд Остин, который попросил о разговоре с министром обороны России Андреем Белоусовым. Это произошло впервые с ноября 2023 года.

Стороны, согласно официальной информации, обсудили украинский конфликт. Российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации из-за поставок американского вооружения. Других подробностей беседы приведено не было. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, почему США неожиданно решили позвонить в Россию.

По его словам, причина довольно проста – недавний удар по Севастополю со стороны Украины. После случившегося Москва дала понять, что не оставит это без ответа не только для Киева, но и Вашингтона. Такую позицию российские представители донесли в Совбезе ООН. Именно поэтому США и решили позвонить Белоусову.

"Так как угроза или ответ могут лежать в военном плане, США, видимо, решили в качестве профилактической меры организовать вот этот диалог и обсудить наиболее острые противоречия между Москвой и Вашингтоном в военном плане", – говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что детали разговора неизвестны широкой общественности, поэтому можно только предполагать, о чем беседовали главы оборонных ведомств двух стран.

Ранее стало известно, что США готовятся снять еще один запрет по Украине. Американцы планируют разрешить своим военным подрядчикам производить ремонт военной техники, отправленной для ВСУ, на украинской территории.